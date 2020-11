Sampdoria, Damsgaard: "Ho giocato più di quanto mi aspettassi. In Italia livello molto alto"

Mikkel Damsgaard, centrocampista di Danimarca e Sampdoria, ha raccontato le prime settimane della sua stagione a tipsbladet.dk: "È andato tutto molto velocemente - le sue parole tradotte da Sampdorianews.net - fin dalla mia prima partita di Superliga danese e da quando sono stato incluso nella prima squadra del Nordsjaelland. Ora sono un po' più abituato a questo, quindi è solo questione di dare il meglio ogni singolo giorno e dimostrare che puoi competere. Penso di essere in buona forma. Ho giocato più di quanto mi aspettassi, sono stato felice del minutaggio che ho avuto. Ho imparato moltissimo nei tre mesi in cui sono stato laggiù. Mi è piaciuto giocare a calcio con la mia squadra e le partite sono state fantastiche. Si percepisce che sto giocando a un livello più alto, anche tecnicamente e tatticamente. È un'altra cosa in Italia con la tattica. Impari qualcosa sia difensivamente che offensivamente, e poi è più difficile creare occasioni in Italia che in Danimarca, quindi ovviamente è un livello più alto, e in questo modo cresci anche di più".