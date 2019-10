© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli chiede 24 ore per dare una risposta alla Sampdoria. Il Secolo XIX di oggi fa il punto sulla pancina blucerchiata, con Eusebio Di Francesco e Massimo Ferrero che hanno trovato l'accordo per la separazione. Oggi la risoluzione del contratto, al tecnico verrà riconosciuta una buonuscita di 1,8 milioni netti. Non c'è chiarezza su un piano B in caso di "no" di Pioli. Fra i papabili Claudio Ranieri, Gianni De Biasi e Luigi Di Biagio. E occhio a Gattuso, tecnico molto gradito al presidente.