L'ex viola Riccardo Saponara è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Il trequartista della Sampdoria ha parlato anche della corsa all'Europa League: "L'obiettivo resta quello, arrivare in Europa. Dopo la sconfitta di Milano il mister lo ha ribadito. Non dobbiamo nasconderci dietro a un dito. Io più continio rispetto al passato? Qui l'ambiente mette meno pressioni di quello che ti aspetteresti da una piazza del genere. Il mister ha sempre saputo quale chiave utilizzare con me e questa è un'altra ragione. Ma c'è, alle spalle, anche un percorso personale di crescita".