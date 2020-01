Sarri, campione d'inverno per la 2^ volta. Ma conta solo esserlo alla fine

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri campione d'inverno. Di nuovo: il tecnico della Juventus, battendo la Roma dopo il pari dell'Inter di ieri, chiude in vetta alla classifica il girone d'andata della Serie A. Per la seconda volta, appunto: già nel 2018, dopo le prime 19 giornate, il tecnico toscano guardava tutti dall'alto in basso. Conquistando un titolo che non va in bacheca, ma che in molti casi rappresenta un'ipoteca sulla conquista dello scudetto: da quando la vittoria vale tre punti, il 76% delle volte chi è primo al giro di boa lo è anche a fine campionato. Una statistica ancora più pesante se si contano gli ultimi 15 anni, in cui soltanto una squadra è riuscita a vincere il titolo di campione d'inverno senza poi conquistare quello effettivo.

Ora conta il titolo d'estate. Perché vincere, vincere davvero, è l'unica cosa che conta, in casa Juve. Fino alla fine, dice l'altro motto bianconero. E il precedente di Sarri dice altro: dal 2004 a oggi, infatti, è stato proprio il suo Napoli l'unico club a laurearsi nella brutta stagione per poi cedere il passo, quando contava, proprio alla Juventus. Il famoso scudetto rimasto in un albergo di Firenze, tanto per capirsi. Era un altro Sarri, era il tempo della lotta al Palazzo. Ora che ci è dentro, è soltanto a metà strada. Perché a Torino il titolo d'inverno conta quel che conta, cioè praticamente nulla. Un'ipoteca sullo scudetto. Che però va riscattata.