Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato anche del progressivo rientro dall'infortunio di Giorgio Chiellini e Sami Khedira, anche in ottica lista Champions: "È prematuro parlarne. Sta procedendo bene, ma con il lavoro individuale. Pensare alle scelte di Champions in questo momento è impossibile, dovremo valutare le situazioni di Chiellini e Khedira a fine mese".