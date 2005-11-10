Sassuolo, su Bakola occhi di Juventus, Roma e Premier ma per i neroverdi è incedibile

Lo seguono con attenzione Juventus e Roma in Italia e anche all’estero in Premier League ma a gennaio non si muoverà. Il Sassuolo non vende i suoi gioielli e Bakola resterà in neroverde almeno fino alla prossima stagione. La linea è stata già tracciata da tempo e quindi i suoi tanti estimatori dovranno aspettare ancora molto prima di poter tentare l’assalto ad uno dei centrocampisti più interessanti della serie A. Segno della coerenza di una proprietà che da anni fa della programmazione e la coerenza la sua forza. Gli acquisti nell’ultima estate sono sotto gli occhi di tutti. Basti pensare ad Adzic, Bowie, Sebastiano Esposito, Dominguez, tanto per citarne alcuni.

Il ds Palmieri è stato molto bravo a tenere alto il livello della squadra nonostante le partenze di Muharemovic e Pinamonti. Senza tenere conto anche dell’infortunio di Koné, un giocatore con ampi margini di miglioramento, che oggi avrebbe fatto molto comodo ad Aquilani. Tornando a Bakola, il francese è arrivato lo scorso febbraio al Sassuolo, preso dal Marsiglia per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Oggi il suo valore è già raddoppiato. In stagione ha collezionato 8 presenze, 6 in serie A e 2 in Coppa Italia. È un grande talento e il Sassuolo se lo coccolerà ancora a lungo, con la speranza di arrivare, anche grazie al suo apporto, ad una salvezza tranquilla.