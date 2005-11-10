Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Sassuolo in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica 29 novembre alle ore 15. Tra le situazioni da monitorare in casa neroverde c'è quella di Darryl Bakola, costretto a saltare la partita contro il Genoa a causa di un problema fisico accusato durante il ritiro con la Francia Under 20. Il centrocampista classe 2007 era stato convocato per le due amichevoli contro la Danimarca, scendendo in campo dal primo minuto nella prima delle due sfide.

Bakola da valutare, D'Aversa spera nel recupero

Il Sassuolo non ha ancora diffuso un bollettino medico dettagliato sulle condizioni del giovane francese, che non è riuscito a recuperare in tempo per il debutto di Roberto D'Aversa sulla panchina neroverde. Come scrive Sassuolo News, i prossimi allenamenti saranno determinanti per capire se il centrocampista potrà tornare a disposizione contro il Napoli. Il suo recupero sarebbe particolarmente prezioso alla luce delle difficoltà nel reparto, già privato di Adzic a causa del grave infortunio al ginocchio.

Il Sassuolo deve interrompere la striscia negativa

Nonostante la giovane età, Bakola è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni della prima squadra, garantendo dinamismo e qualità nella gestione del pallone. D'Aversa spera dunque di poter contare anche sul francese per affrontare gli azzurri di Massimiliano Allegri. Il Sassuolo è reduce da sei sconfitte consecutive in campionato e ha bisogno di invertire rapidamente la rotta.