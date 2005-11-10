Juventus, Carnevali punta Bakola: il piano per anticipare la concorrenza della Premier League
Daniel Uccellieri
La Juventus prova a muoversi in anticipo per Darryl Bakola, talento diciottenne che potrebbe finire al centro di un'asta internazionale nella prossima estate. L'obiettivo dei bianconeri è avviare subito l'operazione, così da evitare di ritrovarsi a competere con i club inglesi quando il mercato entrerà nel vivo.
A spingere per il giocatore è anche il legame con il Sassuolo: appena dieci mesi fa Carnevali aveva portato in Emilia l'ex centrocampista del Marsiglia, investendo oltre dieci milioni di euro. Adesso vorrebbe ritrovarlo alla Juventus. La valutazione di Bakola è quella prevista dalla clausola, pari a 35 milioni, ma i rapporti tra i due club potrebbero favorire una trattativa più articolata, con l'inserimento di un giovane della Next Gen bianconera. Lo riporta La Gazzetta dello Sport