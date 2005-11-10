Il Napoli pensa già a gennaio: quattro rinforzi nel mirino, Allegri ha scelto le priorità

Il Napoli ha già iniziato a programmare la sessione di mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri quattro rinforzi mirati: un centravanti, un esterno offensivo e due centrocampisti. Un piano che potrebbe accompagnarsi anche a qualche cessione, così da ridisegnare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Varela in pole, spunta anche Bynoe-Gittens

Per il reparto offensivo il profilo che convince maggiormente è quello di Gustavo Varela. Il 21enne del Monza sta disputando una stagione di altissimo livello, tanto da guidare la classifica marcatori della Serie A con nove reti, undici complessive considerando tutte le competizioni. Le sue prestazioni gli sono valse anche la recente convocazione nella nazionale portoghese.

Sulla fascia, invece, il Napoli continua a seguire Jamie Bynoe-Gittens. L'esterno inglese di 22 anni potrebbe lasciare il Chelsea e rappresenta una soluzione gradita anche per le caratteristiche richieste dalle liste e per la sua giovane età.

Coulibaly resta il sogno per il centrocampo

Per rinforzare la mediana gli azzurri stanno valutando due profili. Il primo è Darryl Bakola del Sassuolo, talento che compirà 19 anni il prossimo 30 novembre e considerato uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo. In cima alla lista, però, resta Mamadou Coulibaly del Monaco. Il centrocampista classe 2004 è ritenuto la priorità assoluta, ma la richiesta del club francese, vicina ai 40 milioni di euro, rende l'operazione particolarmente complicata. Nonostante questo, il Napoli continua a monitorare la situazione con l'obiettivo di farsi trovare pronto in vista del mercato invernale.