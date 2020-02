Sassuolo, Carnevali: "Tante offerte per Boga. Parleremo con lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Radio Rai, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche delle offerte ricevute per Boga: "Sì, lo abbiamo ricevute, come del resto anche Berardi, Locatelli e Traore. La nostra volontà è quella di costruire un Sassuolo che possa continuare il percorso, sono sette anni consecutivi che siamo in Serie A e la proprietà vuole migliorare sempre di più. Vogliamo trattenerli ma è inutile nascondere che le richieste e le offerte arriveranno. Prenderemo le decisioni parlando con i calciatori".

Clicca qui per l'intervento completo.