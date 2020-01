© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato - tra le altre cose - anche di Duncan, richiesto da tanti club di A: "L'ho visto poco in settimana e ho parlato con lui solo con la partita di Genova. Io lo adoro, come calciatore e come ragazzo. E' qui da tanto tempo. La carriera è sua. Il proprietario è il Sassuolo e non è De Zerbi, io posso dare la mia opinione. I risultati si ottengono con i calciatori. Io ho un'idea ma deve essere corrisposta alla volontà del ragazzo, a cosa bisogna fare sul mercato, a tante cose".