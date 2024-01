Sassuolo-Fiorentina, formazioni ufficiali: dentro Nzola in avanti con Brekalo. Berardi ok

vedi letture

Dionisi e Italiano hanno diramato le formazioni per la sfida fra Sassuolo e Fiorentina che si giocherà alle 20.45. Il tecnico viola sceglie Nzola come unica punta con Brekalo - in odore di cessione alla Dinamo Zagabria - Bonaventura e Ikoné dietro. Fuori anche Ranieri, con Quarta che prende il suo posto. Risponde il Sassuolo con la formazione annunciata con Berardi, Thorstvedt e Laurienté e dietro a Pinamonti, unica punta.

Sassuolo (4-2-3-1)

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, M. Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Allenatore: Dionisi.

Fiorentina (4-2-3-1)

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Allenatore: Italiano.

Dionisi prima della Fiorentina. "L'unico ostacolo di domani siamo noi. La Fiorentina è quarta in classifica, ha due squadre, avrà qualche assenza ma una squadra costruita per giocare su due fronti e lo sta dimostrando con grandi meriti e grandi successi. Dobbiamo liberare la testa dalle negatività, dalle influenze esterne, possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina, dobbiamo essere lucidi mentalmente. Non è cosa scontata perché non è un momento di risultati positivi ma lavoriamo per andare oltre. Non basta la prestazione, altrimenti direi una bugia, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è un passaggio".

Italiano prima del Sassuolo. "Secondo me è una delle squadre che nel girone di ritorno tirerà fuori il proprio valore, ora è in difficoltà ma in casa riesce a mettere a sua volta in difficoltà gli avversari, ha giocatori forti e di grande talento, sono pericolosi in avanti perciò dobbiamo affrontarla bene e che va rispettata, facendo quello che stiamo facendo nell'ultimo periodo, aiutarci in entrambi le fase, che quando ha la palla sa cosa fare, quando non ha la palla deve difendere combatta. Sarà una gara tosta".