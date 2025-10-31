Sassuolo in campo in vista della gara casalinga col Genoa: condizioni di Berardi da valutare

Pomeriggio di allenamento sui campi del Mapei Football Center dopo la trasferta infrasettimanale, conclusasi con la vittoria sul Cagliari. Come riporta il portale SassuoloNews.net, dopo un’iniziale fase di riscaldamento, i calciatori del Sassuolo che hanno preso parte alla sfida di ieri hanno svolto lavoro defaticante. Il resto del gruppo invece ha continuato la sessione con esercitazioni tecnico-tattiche e una serie di partitelle a campo ridotto.

Il Sassuolo di mister Fabio Grosso ha attualmente 13 punti in classifica e lunedì affronterà il Genoa che non ha ancora vinto in questo campionato nella decima giornata. Diverse situazioni da valutare in casa neroverde. Filippo Romagna ed Edoardo Pieragnolo saranno ancora ai box, così come Daniel Boloca e Laurs Skjellerup. Da verificare invece le condizioni di Tarik Muharemovic e Domenico Berardi, che potrebbero però rientrare.

Le ultime di formazione

Nel 4-3-3 di Fabio Grosso ancora spazio a Muric tra i pali. Coulibaly insidia Walukiewicz sulla destra, Doig dovrebbe tornare al suo posto a sinistra mentre Idzes e Muharemovic dovrebbero comporre la coppia di centrali. Centrocampo a tre con Matic, Koné e uno tra Vranckx e Thorstvedt. In avanti probabile la conferma di Pinamonti con Berardi (se ce la farà) e Laurienté ai suoi fianchi, ancora panchina per Cheddira.