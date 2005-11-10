Sassuolo-Milan, sugli spalti Stefano Pioli: nel 2022 vinse lo scudetto al Mapei Stadium
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:56Serie A
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11.10.2026 18:56Serie A
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Uno spettatore d'eccezione al Mapei Stadium: a seguire Sassuolo-Milan c'è Stefano Pioli, proprio il tecnico che in questo stadio condusse i rossoneri il 22 maggio 2022 alla conquista del 19° scudetto. Partita che per la cronaca terminò 0-3 grazie alla doppietta di Olivier Giroud e al gol di Franck Kessie. Da allora il Milan non ha mai più vinto in casa del Sassuolo, trovando due pareggi e un ko.
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