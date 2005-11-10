Pioli: "Leao devastante, uno come lui non deve seguire il terzino. Maignan il migliore"

Stefano Pioli, ex allenatore tra le altre anche del Milan, ha rilasciato una lunga intervista, parlando di Rafael Leao: "L'anno dello Scudetto è stato devastante, poche volte ho visto giocatori così. Il lavoro che abbiamo fatto io, Maldini e Massara con lui è stato importante, ha qualità incredibili, non siamo stati bravi ad alzare il suo livello e l'asticella. Lui è buono dentro, è una cosa positiva, un allenatore deve capire i calciatori e i ragazzi. Noi avevamo Kessie e Tonali che facevano un lavoro per 3 o 4 giocatori. Rafa non è che non può seguire un terzino, non deve farlo, lui usciva sui centrali e largo ci andava un centrocampista, va trovata la quadra".

Maignan lei lo ha avuto, che giocatore è?

"Lui è il migliore nel modo più assoluto, per come partecipa alla partita e per come para. Il Milan ha 4-5 giocatori... Modric ha ancora gamba, Rabiot, Pavlovic signor difensore, De Winter sta crescendo, Moreira, Ramos è un ottimo attaccante, Pulisic non sbaglia una scelta. Gonçalo Ramos fa un lavoro importante per la squadra, è di buonissimo livello".