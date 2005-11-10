Juve-Napoli vista da Pioli: "Spalletti bravo a fare i cambi. Kolo Muani lo aiuti in un modo"

L'allenatore Stefano Pioli ieri sera era ospite negli studi di Sky Sport per raccontare tra le altre cose la partita dello Stadium tra Juventus e Napoli, sulla quale si è espresso con le seguenti parole: "È stata una partita bella e avvincente nel primo tempo, ma la Juventus ha legittimato la vittoria con la voglia di vincere, il successo darà fiducia ai bianconeri".

Cambia molto se giocano più esterni o se partono titolari i due centravanti?

"Penso di sì, ma la Juventus ha tanti esterni. La coppia Woltemade-Kolo Muani ha un senso, hanno giocato entrambi con un attaccante vicino... Spalletti è stato bravo a fare i cambi, l'ha interpretata bene. I bianconeri tirano tanto da fuori area e stasera sono stati premiati".

Per quanto ancora Spalletti rimarrà sul carro di Kolo Muani?

"Fin quando c'è l'atteggiamento disponibile e per quello che vedo io Kolo Muani si impegna tanto, lavora tanto, gli sta mancando la giocata decisiva. Lo puoi aiutare a livello psicologico, standogli vicino e dandogli fiducia o trovandogli nuove posizioni in campo. Insomma, quello che sta facendo Spalletti".

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