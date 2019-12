© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i giocatori in uscita in casa Napoli c'è sempre Amin Younes. Sul calciatore, che in azzurro ha trovato poco spazio, ci sarebbero varie squadre tra cui il Sassuolo. Come rivela l'edizione odierna de il Resto del Carlino, il tedesco potrebbe arrivare alla corte di Roberto De Zerbi come sorta di anticipo per un eventuale approdo a Napoli di Jeremie Boga, calciatore attenzionato da tempo dagli osservatori azzurri.