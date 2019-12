Sassuolo, Turati: "Su CR7 la parata più difficile ma che emozione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'esordio arrivato con la Juventus con una prestazione super, il portiere del Sassuolo Stefano Turati ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Sono veramente felice per quello che è successo, sono emozionato e faccio fatica a comprendere tutto. Parata più difficile? La punizione di Ronaldo. Non su Ramsey? Sono stato fortunato lì, quella di Ronaldo era calciata veramente forte e lui non è un giocatore come gli altri. Tu sei cresciuto nell'Inter? Sì, poi a 15 anni ho fatto sei mesi al Pavia, poi è fallito e sono andato al Renate e poi mi ha preso il Sassuolo. Come sarà una settimana così? Non lo so, faccio fatico a gestire adesso il tutto, non ne ho idea. Vorrei dedicare a mia mamma questa giornata, lei è la mia forza".