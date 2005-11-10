Sassuolo, Van der Brempt: "Punto fondamentale per noi, difendere è il mio lavoro"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:30Serie A
autore Marco Pieracci
11.10.2026 23:30Serie A
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Ignace Van der Brempt, terzino del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN dopo il pareggio in rimonta contro il Milan: "Giochiamo bene, dobbiamo continuare cosi. Era importante oggi, abbiamo ottenuto un punto fondamentale. Mi piace difendere, combattere: è il mio lavoro. In questo modo posso crescere".
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