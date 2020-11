Sentenza Napoli, l'ex magistrato Calabrò: "Nuovo ricorso potrebbe avere problemi ammissibilità"

Piero Calabrò, ex magistrato, è stato intervistato da Tuttosport per commentare la spinosa vicenda Juventus-Napoli e l'imminente nuovo ricorso dei partenopei al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, non senza difficoltà: "Secondo lo statuto della FIGC (articolo 30, comma 3), cito, 'non sono soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative alla perdita della gara'. Quindi l’eventuale ricorso del Napoli potrebbe incontrare problemi di ammissibilità. Detto ciò, il Napoli potrebbe ricorrere eventualmente per il punto di penalizzazione", le sue dichiarazioni al quotidiano.