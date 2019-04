Serie A 2018/19, il primo verdetto: Chievo in Serie B. Vince il Napoli 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza patemi, senza affanni. Al Bentegodi, il Napoli è tornato alla vittoria dopo un pareggio e due sconfitte e ha affondato il ChievoVerona, che da oggi è ufficialmente retrocesso in Serie B. Mancava solo la matematica per la retrocessione della squadra di Di Carlo, condanna che è arrivata alla 32esima giornata con sei partite ancora da disputate. A decidere il match, la doppietta di Koulibaly e il gol di Milik, alla sua ventesima realizzazione stagionale. Nel finale, anche il gol di Cesar che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-3.

Napoli al 40%, 0-1 al 45esimo - Partita senza storia quella che s'è vista questo pomeriggio al Bentegodi. Chievo già rassegnato, che ha accettato passivamente le trame di gioco di un Napoli che ha fatto qualche esperimento in vista della sfida contro l'Arsenal di giovedì prossimo, ma s'è anche preservato senza mai spingere fino in fondo col piede sull'acceleratore.

Dopo 15 minuti, il colpo di testa vincente di Koulibaly - il primo in questa Serie A - ha dato alla partita un indirizzo ben preciso: tutto troppo facile per il difensore senegalese, che è saltato indisturbato sul corner calciato da Mertens e ha battuto Sorrentino.

Napoli al 70%, 1-3 al 90esimo - Dopo il gol, il primo tempo ha raccontato pochissimo. Qualche occasione in più è arrivata dalla ripresa, col Napoli di Ancelotti che ha dato un po' più di vivacità alla manovra offensiva e quindi ha creato anche più occasioni. Il gol di Milik, confezionato da Zielinski e Mertens, è arrivato grazie anche alla complicità di un Sorrentino che s'è mosso con un attimo di ritardo. Quello di Koulibaly, che ha fissato il punteggio sul definitivo 0-3, è invece arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, proprio come il primo. Ma il Napoli nella seconda frazione ha costruito anche altre occasioni che avrebbero potuto rendere il punteggio ancor più rotondo.

Arrivederci Chievo - Per il ChievoVerona, che al 90esimo ha trovato il gol della bandiera con un colpo di testa di Cesar, si tratta della seconda retrocessione negli ultimi 18 anni. Un verdetto arrivato al termine di una stagione disastrosa, iniziata con una penalizzazione e che molto probabilmente finirà col minimo storico di punti in Serie A.