Serie A, approvato l'emendamento salvastadi: ecco cosa cambia per i club

Una svolta importante per l'Italia e per i presidenti del calcio italiano. A notte inoltrata la Commissione preposta in Senato ha approvato l'emendamento salvastadi da inserire nel Decreto Semplificazioni che il Governo conta di far diventare legge entro settembre. Un emendamento che cambierà i criteri con cui le Soprintendenze valuteranno i progetti relativi alle modifiche delle strutture pre-esistenti, come in particolare gli stadi di calcio, ponendo i criteri funzionali ed economici primari rispetto a quelli artistici e paesaggistici, così che strutture come il Franchi di Firenze non rischino di essere abbandonate per l'impossibilità di modificarle. Dopo l'approvazione alle Camere prevista nei prossimi giorni l'emendamento sarà inserito nella legge.