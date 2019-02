© foto di Federico Gaetano

L'Inter cade a San Siro, il Bologna fa festa alla prima in panchina di Sinisa Mihajlovic. Risultato importante per la classifica, sia nelle zone alte che in quelle basse. Di seguito la graduatoria aggiornata:

Juventus 60

Napoli 51

Inter 40

Milan* 35

Roma* 34

Sampdoria 33

Atalanta* 32

Lazio* 32

Fiorentina 31

Torino 31

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 24

SPAL 22

Cagliari* 21

Udinese 19

Empoli 18

Bologna 17

Frosinone* 13

Chievo Verona 9 (-3)

*una gara in meno