Serie A, la classifica aggiornata: la Roma sfrutta il passo falso delle milanesi, Cagliari 13°
La Roma espugna il Mapei e aggancia il Napoli in vetta alla classifica. Nell'altra sfida di questo pomeriggio, invece, il Cagliari pareggia in extremis in casa del Verona. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per l'ottava giornata:
1. Napoli - 18 punti (8 partite)
2. Roma - 18 (8)
3. Milan - 17 (8)
4. Inter - 15 (8)
5. Bologna - 13 (7)
6. Como - 13 (8)
7. Juventus - 12 (7)
8. Atalanta - 12 (8)
9. Udinese - 12 (8)
10. Cremonese - 11 (8)
11. Torino - 11 (8)
12. Sassuolo - 10 (8)
13. Cagliari - 9 (8)
14. Lazio - 8 (7)
15. Parma - 7 (8)
16. Lecce - 6 (8)
17. Verona - 5 (8)
18. Pisa - 4 (8)
19. Fiorentina - 3 (7)
20. Genoa - 3 (8)
