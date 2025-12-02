Serie A, la Flop 11 dopo 13 giornate: un cambio in attacco. Fiorentina horror

Questa è la Flop 11 dopo 13 giornate di Serie A. Disposizione 4-3-1-2 con la Fiorentina che è inevitabilmente la squadra più rappresentata, con ben 4 giocatori. Una sola novità rispetto alla scorsa settimana: in attacco Amin Sarr prende il posto di Lorenzo Colombo, in grande crescita dall'arrivo di Daniele De Rossi. E già autore di due reti col nuovo corso.

Yann Sommer (Inter) 5.77

Dodo (Fiorentina) 5.50

Marin Pongracic (Fiorentina) 5.50

Abdoulaye Ndiaye (Parma) 5.50

Nuno Tavares (Lazio) 5.57

Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.45

Cher Ndour (Fiorentina) 5.43

Marius Marin (Pisa) 5.50

Matteo Tramoni (Pisa) 5.55

Jonathan David (Juventus) 5.31

Amin Sarr (Hellas Verona) 5.56

- - -

SERIE A - 13ª GIORNATA

Como - Sassuolo 2-0

14' Douvikas, 53' Moreno

Genoa - Hellas Verona 2-1

21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)

Parma - Udinese 0-2

11' Zaniolo, 65' Davis

Juventus - Cagliari 2-1

26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)

Milan - Lazio 1-0

51' Leao

Lecce - Torino 2-1

20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)

Pisa - Inter 0-2

69' e 83' Lautaro Martinez

Atalanta - Fiorentina 2-0

41' Kossounou, 52' Lookman

Roma - Napoli 0-1

36' Neres

Bologna - Cremonese 1-3

31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)

CLASSIFICA

1. Milan 28

2. Napoli 28

3. Inter 27

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Lazio 18

9. Udinese 18

10. Sassuolo 17

11. Cremonese 17

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Fiorentina 6

20. Hellas Verona 6

MARCATORI

6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)

5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)

Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)

Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)

Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)