Serie A, la Flop 11 dopo 13 giornate: un cambio in attacco. Fiorentina horror
Questa è la Flop 11 dopo 13 giornate di Serie A. Disposizione 4-3-1-2 con la Fiorentina che è inevitabilmente la squadra più rappresentata, con ben 4 giocatori. Una sola novità rispetto alla scorsa settimana: in attacco Amin Sarr prende il posto di Lorenzo Colombo, in grande crescita dall'arrivo di Daniele De Rossi. E già autore di due reti col nuovo corso.
Yann Sommer (Inter) 5.77
Dodo (Fiorentina) 5.50
Marin Pongracic (Fiorentina) 5.50
Abdoulaye Ndiaye (Parma) 5.50
Nuno Tavares (Lazio) 5.57
Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.45
Cher Ndour (Fiorentina) 5.43
Marius Marin (Pisa) 5.50
Matteo Tramoni (Pisa) 5.55
Jonathan David (Juventus) 5.31
Amin Sarr (Hellas Verona) 5.56
- - -
SERIE A - 13ª GIORNATA
Como - Sassuolo 2-0
14' Douvikas, 53' Moreno
Genoa - Hellas Verona 2-1
21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)
Parma - Udinese 0-2
11' Zaniolo, 65' Davis
Juventus - Cagliari 2-1
26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)
Milan - Lazio 1-0
51' Leao
Lecce - Torino 2-1
20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)
Pisa - Inter 0-2
69' e 83' Lautaro Martinez
Atalanta - Fiorentina 2-0
41' Kossounou, 52' Lookman
Roma - Napoli 0-1
36' Neres
Bologna - Cremonese 1-3
31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)
CLASSIFICA
1. Milan 28
2. Napoli 28
3. Inter 27
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Lazio 18
9. Udinese 18
10. Sassuolo 17
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Fiorentina 6
20. Hellas Verona 6
MARCATORI
6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)
5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)
Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)
Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.