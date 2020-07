Serie A, si lavora al canale della lega. Lotito spalleggia il Wanda Group contro ADL

vedi letture

Continua il progetto di scalata della Serie A da parte del colosso cinese Wanda. Come spiega il Corriere dello Sport nella giornata di oggi il gruppo, interessato alla creazione del canale della Lega della massima serie con il supporto del presidente della Lazio Claudio Lotito, ha iniziato a contattare alcuni club per spiegare il proprio progetto in vista del bando di assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024 previsto in autunno.

A fare da contraltare alla posizione del numero uno biancoceleste c'è il gruppo di società che fanno capo al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che punta, invece, ad una partnership con un finanziatore esterno per la creazione del canale della di Serie A. In questo modo, ipotizza ADL, la gestione dei diritti tv e i conseguenti introiti sarebbero pienamente nelle mani della Lega, senza intermediari che ne incasserebbero una percentuale. In quest'ottica entro le prossime 48 ore dovranno arrivare le offerte vincolanti da parte dei fondi intenzionati a entrare nell'operazione.