Shakhtar Donetsk, Turan: "Mi congratulo con l'Inter, dobbiamo imparare a giocare con le grandi squadre"

Lo Shakhtar si ferma a San Siro contro l'Inter per 1-0. Fatale la rete di Carlos Augusto. A breve la conferenza stampa di Arda Turan. Diretta testuale a cura di TMW.

23.34 - Inizia la conferenza stampa.

Le parole di Turan: "Buonasera, se una squadra ti batte vuol dire che ha fatto meglio di te per questo faccio le mie congratulazioni. Dobbiamo imparare come giocare con grandi sqaudre. 11 contro 11 abbiamo avuto tempismi giusti, quando sono rimasti in dieci sono rimasti spazi sulle fasce. Abbiamo accusato le loro transizioni. Non accettiamo questo risultato".

Come sta Pedrinho?

"Non sono medico, non posso dire ancora niente".

E' stata una partita equilbrata.

"Sapevo che i miei giocatori erano capaci di giocare a questo livello. Sono giovani di 20 anni, Barella e Calha sono degli idoli per i miei giovani. Hanno capito come giocare, avranno un futuro roseo".

L'Inter gioca bene sui calci d'angolo ma voi avete rischiato di segnare proprio da lì.

"Facciamo marcatura mista, metà uomo e metà a zona. Bisogna prendere i buoni esempi nel calcio. Anche io ho imparato tanto. L'Inter è molto forte sui calci piazzati ma sono essere umani".

23.40 - Finisce qui la conferenza.