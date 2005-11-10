Shakhtar Donestk, Turan: "Siamo molto emozionato, dobbiamo fare la prestazione giusta"

Lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan arriva a San Siro pronto a sfidare l'Inter di Cristian Chivu alla terza giornata del girone unico di Champions League. A breve la conferenza stampa di Turan. Diretta testuale a cura di TMW.

L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 17.30.

18.00 - Inizia la conferenza stampa.

"E' vero che l'Inter ha zero punti ma potevano sempre vincere. Possono fare di tutto, dobbiamo stare molto attenti. Nei nostri momenti migliori dovremo gestire, siamo molto emozionati ma non ci tireremo indietro. Comunque vada dobbiamo fare la prestazione giusta".

Come sta la squadra?

"Solo Marlos Santos non sarà con noi, adesso abbiamo bisogno di tutti".

Questo stadio è un teatro dei sogni, hai portato questa squadra qui. Cosa significherebbe vincere qui? Domani gioca Calhanoglu.

"Questo è un tempio del calcio, e essere qui è una sensazione diversa. Come dico sempre noi stiamo competendo come calciatori ma stiamo lottando per un paese. Stiamo inseguendo il nostro sogno, non un obiettivo. E' quasi impossibile passare, ma se dovessimo vincere ci avvicineremmo al sogno. Calha? La sua avventura è una fonte d'ispirazione. Gli voglio bene come un fratello, gli mostro il mio rispetto".

Dicono che l'Inter sia favorita domani, come vi fa stare?

"Non ho una risposta".

Qual è l'avversario più difficile da affrontare? Il PSG, il Barcellona o l'Inter?

"Uno deve rispettare l'Inter, non possiamo parlare di una squadra diversa dal PSG o dal Barcellona. Sono i migliori in Serie A. Hanno vinto tante partite e in questi ultimi anni hanno fatto tante cose importanti. Quando affronti una squadra di questo genere devi essere preparato".

18.12 - Finisce la conferenza stampa.