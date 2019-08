Siparietto Messi-CR7: "Mai cenato insieme, speriamo di farlo presto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine della cerimonia per il sorteggio della prossima Champions League, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno dato vita a un vero e proprio siparietto dalla platea del Grimaldi Forum. A entrambi è stato chiesto se sentivano la nostalgia del rispettivo rivale. Primo a rispondere, Messi: "Se ci manchiamo? Sì, è stata una bella rivalità, ora lo vedo da lontano". Poi è toccato a Ronaldo: "Abbiamo diviso questo palco per 15 anni, non so se sia mai successo. Non è facile, abbiamo un buon rapporto. Non abbiamo ancora cenato insieme, ma speriamo in futuro. Ovviamente mi manca giocare in Spagna contro di lui. Mi ha spinto a migliorare come ho fatto io con lui. È stato bello aver fatto parte della storia del calcio".

Avete mai pensato di ritirarvi nello stesso momento? A rispondere è stato Ronaldo: "Lui ha tre anni meno di me, ma penso di essere ancora in buona forma per la mia età. Spero di essere ancora qui tra 2-3 anni".