Slovan Bratislava, Yaya Tourè: "Roma grandissimo club, col Real meritava di vincere"

Yaya Tourè, tecnico dello Slovan Bratislava, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match di Champions League contro la Roma.

Che sensazioni provi a tornare in questo stadio, dove hai vinto una finale di Champions?

"Ero in campo e sono felice, ho dei ricordi splendidi. Oggi è un'altra partita da allenatore, sono curioso di vedere come giocherà la squadra".

Che partita ti aspetti?

"Abbiamo rispetto per la Roma, grandissimo club che col Real meritava di vincere. Stasera vorrà reagire, cercheremo di fermarli e di portare a casa il risultato".