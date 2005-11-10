Yaya Touré: "Slovan a Roma per vincere. Gasperini? All'Atalanta è stato incredibile"

Yaya Touré, allenatore dello Slovan Bratislava, è intervenuto in conferenza alla vigilia del match contro la Roma, parlando di Gian Piero Gasperini: "Sono dell'idea che si impara sempre, ha grande esperienza, ha dato un apporto enorme all'Atalanta, aveva migliorato ogni aspetto del loro gioco. Il lavoro fatto lì è stato incredibile. Per me è molto complicato, ma voglio pensare alle cose in maniera semplice. Siamo contro una squadra molto forte, con alcune assenze, ma resta forte. Ti possono fare molto male. Mi focalizzo sulla mia squadra".

La Roma ha perso contro lo Slovan già 15 anni fa.

"Noi siamo qui per vincere. Poi dipende da ciò che faremo in campo: dobbiamo dare la miglior prestazione possibile. Dalle ultime due partite abbiamo imparato tanto, ora vogliamo mostrare il carattere che abbiamo senza paura. Il calcio è godersi la partita e dare soddisfazione ai nostri tifosi. Poi se perdiamo pazienza".

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