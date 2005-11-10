Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Roma tra le squadre migliori. Ndicka? Spero non giochi"

Evan Ndicka è ivoriano, proprio come Yaya Touré, che domani con il suo Slovan Bratislava affronterà la Roma all'Olimpico. Il tecnico degli slovacchi ha parlato così del difensore giallorosso in conferenza stampa alla vigilia della terza giornata di League Phase di Champions: "È un grande giocatore, ma non ci ho mai giocato insieme. Ha fatto ottime cose in Germania. Se giocherà domani, gli dirò di andarci piano. Spero non giochi (ride, ndr). Io però penso alla mia squadra".

Si può replicare il risultato di 15 anni fa?

"Beh, 15 anni non sono pochi. Ci concentriamo sui tifosi che vogliono tornare a casa soddisfatti. Noi siamo qui per loro e farli tornare a casa con il sorriso. Se dovessimo vincere, sarebbe fantastico e motivo d'orgoglio. La Roma è una delle squadre migliori, cercheremo di fare il massimo".

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