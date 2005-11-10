Sommer: "Inter, tre anni fantastici. Vi dico cosa ho imparato da Inzaghi e da Chivu"

Yann Sommer, portiere dell'Inter, è stato intervistato dall'edizione di oggi de Il Corriere di Milano, soffermandosi sui suoi tre anni in nerazzurro: "Ho vissuto esperienze fantastiche fuori e dentro San Siro, che regala emozioni indescrivibili. I tifosi mi hanno accolto con entusiasmo e Milano è bellissima".

Sommer ha avuto due allenatori in nerazzurro, prima Inzaghi e poi Chivu: "Simone ha portato emozione in campo, pur essendo una persona tranquilla nel quotidiano. Con lui ho imparato a pensare in grande e sono migliorato molto nel gioco coi piedi. Quest'anno mi sono trovato bene sul piano personale con Cristian: è molto sereno, sa affrontare le sfide di alto livello in modo disteso".

Il portiere svizzero entra poi nel dettaglio del suo rapporto con la città di Milano: "Molto vivace, ottima offerta gastronomica e atmosfera speciale. Mi ha trasmesso quel fascino tipicamente italiano, che ho apprezzato moltissimo. Ed essendo vicina alla Svizzera, posso tornare a casa quando voglio. Ho scelto di vivere a City Life, un quartiere giovane, dinamico e moderno".

In conclusione, qualche parola anche sulla sua Svizzera: "Sono molto legato al mio paese, ci torno appena posso. Perché amo l'ordine, la natura, la vita all'aria aperta, la cura dei dettagli, i bellissimi centri storici".