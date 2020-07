SPAL-Milan 2-0 al 45'. Valoti-Floccari, uno-due da ko. Ma i padroni di casa sono in 10

Clamoroso al "Mazza". Contro ogni pronostico, la SPAL è avanti sul Milan e addirittura di due reti. Risultato forse troppo severo ma che premia una squadra, come quella di Gigi Di Biagio "sul pezzo", pronta a sfruttare ogni leggerezza degli avversari.

DI BIAGIO CAMBIA 8/11 - Tre cambi per Stefano Pioli, che rilancia Gabbia dal 1' facendo rifiatare Kjaer e dà una chance a Paquetá, positivo nel finale della gara contro la Roma. Il brasiliano prende il posto di Bonaventura. Calabria, infine, ha la meglio su Conti. Diversi cambi per Di Biagio, rispetto all'ultima partita contro il Napoli. Il tecnico rilancia Floccari, 38 anni, al fianco di Petagna. Centrocampo rivoluzionato con 4 volti nuovi su 4 e anche la linea difensiva presenta molte novità con le uniche conferme di Letica fra i pali e Vicari al centro.

DIFESA PASTICCIONA, VALOTI RINGRAZIA - La svolta della partita al 13': sugli sviluppi di un calcio d'angolo pasticcia la difesa rossonera, incapace di spazzare via il pallone e dando vita a una serie di rimpalli che favoriscono il centrocampista, servito da Dabo e bravo a ricevere spalle alla porta, girarsi e concludere a rete. Terzo gol in questo campionato per il giocatore, peraltro ex rossonero. Pochi minuti dopo Castillejo da cenno alla panchina di non essere in grado di continuare. Al 17' lo spagnolo rinuncia.

MAGIA DI FLOCCARI, FOLLIA D'ALESSANDRO - SPAL che è bravissima a cogliere l'attimo anche al 30' quando Floccari raccoglie una sponda aerea di Dabo da centrocampo e aspetta il primo rimbalzo per calciare da considerevole distanza superando Donnarumma: 2-0. Il Milan, al netto delle reti, dimostra di non essere passivo e di voler reagire. Segnerebbe anche, al 37', con Calhanoglu. Interviene la tecnologia che segnala Rebic di poco in fuorigioco. Al 44' una scivolata pericolosa di D'Alessandro su Théo rischia di fare seriamente male al francese ed è sufficientemente brutto da meritare il cartellino rosso, grazie all'intervento del VAR. Il Milan, sotto di due reti, ha un tempo a disposizione e un uomo in più per recuperare.