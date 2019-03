© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il patron della SPAL, Simone Colombarini, commenta il ko contro la Sampdoria e soprattutto il gol annullato col VAR a Sergio Floccari: "Non ho ancora capito bene cosa abbiano visto gli arbitri. Rivedendo il gol ho visto che dove è arrivato Floccari, il difensore avversario non sarebbe arrivato. Per quello che ci hanno spiegato il gol non sarebbe stato da annullare. Usciamo con zero punti e bisognerà iniziare a farli, non dobbiamo più pensare alle polemiche e spero che con oggi si chiuda tutto".