© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, è intervenuto a Sky Sport parlando anche del futuro di Andrea Petagna: "Come tutte le società non possiamo pretendere di esclamare che un giocatore resta sicuramente. Noi vorremmo tenere tutta la squadra, ma poi se ci sono situazioni importanti non possiamo trattenerli. Tutti devono avere la voglia di restare. Faremo di tutto per trattenere chi vuole restare. Per chi vuole andar via, vedremo cosa fare. E' stata una grossa responsabilità prenderlo, avevo però visto nei suoi occhi qualcosa di diverso. Avevamo bisogno di un ragazzo che ci potesse garantire qualcosa di importante per raggiungere la salvezza. Avevamo intravisto in lui le caratteristiche per arrivare in doppia cifra e abbiamo avuto successo".