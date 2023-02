Spalletti e lo Scudetto: "Abbiamo un'occasione importantissima. Meglio l'uovo subito"

vedi letture

Luciano Spalletti e uno Scudetto sempre più vicino. Anche di questo ha parlato l'allenatore del Napoli dalla sala stampa del Castellani dopo la vittoria per 2-0 contro l'Empoli: "I giocatori sanno che abbiamo un'occasione importantissima e che debbono farlo per i tifosi, per la loro gente. Sono convinto che ce la metteranno tutta fino alla fine, abbiamo visto delle cose durante questa stagione che fanno ben sperare fino alla fine. Meglio l'uovo subito, bisogna pensare alla partita e non guardare troppo avanti".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Luciano Spalletti.