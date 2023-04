Spalletti: "La partita me l'aspettavo così, anche peggio. C'era amarezza per l'eliminazione"

Soddisfatto della prestazione? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che nella conferenza stampa tenuta dopo la vittoria contro la Juventus ha risposto così: "Me l’aspettavo così la partita, anche peggio. I giocatori sono stati bravissimi, avevano ben chiaro ciò che sarebbe accaduto su questo campo e quello che è successo nella partita precedente perché è impossibile lasciarsi dietro un po’ di amarezza per l’eliminazione dalla Champions. Riuscire a fare una bella prestazione come quella di stasera era difficilissimo. Nel primo tempo qualitativamente potevamo fare di più, nel secondo abbiamo fatto bene. Poi è impossibile non subire qualcosa quando giochi contro giocatori di questo livello”.

