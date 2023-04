live Napoli, Spalletti: "Non mi piace festeggiare in anticipo. Gruppo di giocatori fantastici"

23:00 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, commenta la vittoria per 1-0 degli azzurri contro la Juventus all’Allianz Stadium nella trentesima giornata del campionato di Serie A.

23:22 - Spalletti prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Che emozione prova nell’avvicinarsi al traguardo?

“La stessa di quando si vince una partita, dobbiamo ancora fare dei punti che probabilmente faremo perché abbiamo un margine importante. Non mi piace festeggiare in anticipo. Se lo facciamo tutti insieme ci sarà il doppio della gioia”.

Soddisfatto della prestazione?

“Me l’aspettavo così la partita, anche peggio. I giocatori sono stati bravissimi, avevano bello chiaro quello che gli aspettava su questo campo e quello che è successo nella partita precedente perché è impossibile lasciarsi dietro un po’ di amarezza per l’eliminazione dalla Champions. Riuscire a fare una bella prestazione come quella di stasera era difficilissimo. Nel primo tempo qualitativamente potevamo fare di più, nel secondo abbiamo fatto bene. Poi è impossibile non subire qualcosa quando giochi contro giocatori di questo livello”.

C’è il marchio di chi ha avuto meno spazio su questo traguardo?

“Sì, abbiamo un gruppo di giocatori fantastici. Soprattutto vanno elogiati quelli che han giocato meno, farsi trovare pronti è difficile. Tutti conoscono Raspadori, è intelligente e conosce bene il lavoro che deve fare”.

Dopo tutti i sacrifici siete soddisfatti o avete rimpianti?

“Se ci si porta dietro l’amarezza ti va a condizionare di più degli avversari. Ci è dispiaciuto uscire dalla Champions, un po’ di rimpianto c’è perché per come sono state giocate le partite si è visto che ce la si poteva fare. Poi c’è tanta gioia per come è stato condotto il campionato”.

Cosa le è piaciuto di più?

“Bisogna scrivere un libro perché lunga. Stasera la personalità dei ragazzi, la reazione in questi tre giorni, il livello di competizione era top come la squadra avversaria. Durante la stagione questo atteggiamento che loro insieme a me hanno scelto di avere, sono stati coerenti nel metterlo in pratica in tutto il campionato e sono stati premiati. Sono tante le cose importanti che abbiamo fatto per guadagnare un primato così, ricreare una mentalità, ridare forza al sogno dei napoletani. Noi siamo quelli che devono mettere in pratica quella voglia matta che hanno loro e che alcuni non hanno fatto in tempo a vedere in questo periodo. Ci saranno per sempre riconoscenti”.

Quanto è bello vincere nei minuti finali?

“È bello vincere, al di là di quando avviene. Assume un sapore più importante perché sei agli sgoccioli. Volevamo fare gol e la squadra è stata premiata”.

Cosa ha detto ai giocatori?

“Forse un po’ più forte di bravi, con più impeto. Però sono le parole che si dicono in quei momenti lì, che se lo sono meritati. Un buon risultato ma bisogna chiudere”.

23:45 - Termina ora la conferenza stampa di Spalletti.