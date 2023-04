Spalletti: "Stasera c'era Rosetti a San Siro, dell'arbitro parla lui. Grande prestazione di Elmas"

Qualsiasi fosse stato il risultato, nel match di ritorno ci sarebbero state speranze per il passaggio del turno Abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento, c'è stata la costante ricerca dell'andare a fare la partita: dal punto di vista della prestazione sono molto contento". Parole e pensieri di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ai microfoni di 'Mediaset' ha così commentato la sconfitta incassata questa sera a San Siro, andata dei quarti di finale di Champions che ha visto il Milan imporsi 1-0.

Elmas s'è sfogato e ha detto che stasera da parte dell'arbitro si sono viste cose incredibili

"Dell'arbitro non parla, c'era Rosetti e ne parla lui".

I gialli ci stavano tutti?

"Non lo so, non lo so. E' facile la gestione di ciò che tutti hanno visto, non devo dire nulla".

Chi può recuperare per il ritorno?

"Contiamo di recuperare Osimhen. Ma poi l'atteggiamento della squadra stasera è stato perfetto, Elmas ha disputato una grande partita: ha sempre pressato bene, ha sporcato la loro costruzione e questo ha agevolato la nostra partita".