Sportitalia - Caso Diawara: offerte per Longo, c'è anche...l'Hellas Verona

vedi letture

Paradossi di mercato anche sul fronte dirigenziale. Secondo quanto appreso in esclusiva da Sportitalia, infatti, il segretario generale della Roma Pantaleo Longo accusato frettolosamente di essere stato il responsabile dell’errore di compilazione della lista contro l’Hellas Verona che è costata la sconfitta a tavolino per 3-0 contro gli scaligeri, sarebbe in trattativa proprio con il club veronese.

Sportitalia entra nel dettaglio della questione, spiegando come il dirigente sia oggetto di interesse anche per numerose altre società di serie A, Parma compreso, che avrebbero avanzato delle proposte per ruoli dirigenziali decisamente più prestigiosi rispetto a quello attualmente ricoperto in giallorosso.

Intanto, nonostante le voci contrastanti, Longo non ha rassegnato nessun genere di dimissioni dal suo attuale incarico e sta proseguendo il suo lavoro con la Roma.

Nuovi sviluppi sono previsti in serata, a partire dalle 23 durante la trasmissione Sportitaliamercato, compresa la possibile identità di chi avrebbe commesso materialmente l’errore per il quale Longo è stato accusato e di cui non sarebbe invece responsabile.