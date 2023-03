Stasera Bologna-Lazio, i convocati di Sarri: out Immobile, Casale e Cataldi ci sono

In casa Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera sul campo del Bologna. Non c'è l'infortunato Immobile, così come lo squalificato Marusic. Casale e Cataldi, entrambi acciaccati, invece ci sono. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni