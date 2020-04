Stop alla Ligue 1, il Primo Ministro Philippe: "La stagione 2019/20 non potrà riprendere"

Il Primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato le misure che verranno prese per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus. Per quel che riguarda il calcio brutte notizie: "Le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre. La stagione 2019-20 di calcio non potrà riprendere".

A questo punto, la palla passa alla Federazione francese, che dovrà decidere sull'assegnazione del titolo, sulle squadre qualificate alle coppe e sulle promozioni/retrocessioni. Dal Governo sono arrivate indicazioni di uno stop del calcio fino al prossimo settembre e, di conseguenza, in estate si ripartirà direttamente con la stagione 2020/21, sia in Ligue 1 che in Ligue 2.