La strana vita di Dodo alla Fiorentina: addio o rinnovo? E con l'Inter può giocare a sinistra

In casa Fiorentina tiene banco ormai da almeno due anni la telenovela legata al rinnovo di Dodo, una vicenda che sembra ormai avvicinarsi a un punto di svolta. I primi contatti tra l'entourage del brasiliano e la dirigenza viola risalgono al 2024, ma da allora le trattative non hanno mai portato a una fumata bianca. Nessuna intesa è stata raggiunta, né con Pradè né con Paratici, tanto che, prima dell'estate, ogni discorso sul prolungamento si era arenato e la cessione del terzino sembrava lo scenario più probabile. Nonostante alcuni sondaggi da parte di Roma e Napoli, però, nessuno dei due club ha affondato il colpo. Dodo è così rimasto a Firenze, in una situazione da separato in casa e con un contratto in scadenza nel 2027.

A gennaio lascia o raddoppia

Negli ultimi tempi, però, qualcosa sembra essersi mosso. La dirigenza viola e l'agente del brasiliano, con cui i rapporti sono rimasti ottimi, sono tornati a dialogare con l'obiettivo di arrivare a una svolta definitiva già a gennaio. Al momento, la cessione resta lo scenario più probabile, con la sessione invernale che potrebbe rappresentare l'ultima occasione per la Fiorentina di incassare una cifra dal cartellino del terzino, evitando di perderlo a parametro zero alla scadenza del contratto. Sul tavolo, tuttavia, resta anche un'ipotesi meno scontata: un clamoroso dietrofront dello stesso Dodo, pronto a riaprire i discorsi per il rinnovo. In caso di mancata cessione, infatti, il brasiliano potrebbe prendere in considerazione un prolungamento biennale, permettendo al club viola di blindarlo ed evitare il rischio di un addio a costo zero.

A San Siro può tornare titolare

"Tutti i giocatori sono dentro al progetto, poi lui dovrà pedalare per trovare un posto" aveva detto Paolo Vanoli e adesso le sue parole sono pronte a tramutarsi in fatti. Nel lunch match di domenica 25 novembre che vedrà la Fiorentina impegnata a San Siro contro l'Inter, infatti, Dodo potrebbe tornare titolare e in una veste completamente nuova: quella di terzino sinistro. La fascia mancina della viola è ancora priva di un padrone fisso perché nessuno tra Valdepenas, Viery e Joao Mario ha finora convinto a pieno. Per questo adesso potrebbe essere arrivato il momento dell'esperimento Dodo. Il brasiliano in entrambe le ultime due sfide contro Genoa e Como è entrato in campo con grinta e spirito ed è per questo che potrebbe essersi riguadagnato una maglia dal 1' che gli manca dalla prima di campionato contro la Roma.