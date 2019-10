© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Thiago Motta ha parlato anche di Lasse Schone. "E' un giocatore importante, viene da una grande squadra come l'Ajax. Sa di essere un giocatore importante, deve dare tantissimo alla squadra. Mi aspetto tantissimo da lui, ho la fortuna di averlo in rosa e sono sicuro che anche se il suo livello non è quello dello scorso anno, cercheremo di aiutarlo e che potrà darci una mano".