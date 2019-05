© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il raggiungimento di un traguardo storico come la qualificazione alla prossima Champions League, l'Atalanta pensa subito al futuro. La società orobica ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione e nella mattinata odierna il presidente Percassi ha incontrato nuovamente Gasperini: confermato l'accordo con il tecnico, nella chiacchierata informale di questa mattina le due parti potrebbero aver parlato delle strategie future riguardanti il mercato. Salvo colpi di scena, il presidente nerazzurro e il tecnico non dovrebbero più incontrarsi. Le basi sono state gettate, ora è il momento di muoversi nel modo giusto per affrontare al meglio la prossima stagione.