tmw Atalanta, seduta mattutina per i nerazzurri. Presente Percassi, domani riposo

Allenamento mattutino per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, da mercoledì i nerazzurri hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Partitella in famiglia per gli orobici, sempre nel rispetto delle norme imposte dal Governo in merito all'emergenza coronavirus. Presenti a bordocampo anche Sartori, Percassi e Spagnolo: i due dirigenti e il presidente hanno assistito all'allenamento rispettando il distanziamento. Domani giorno di riposo, da lunedì la squadra potrebbe ripartire con le attività di gruppo.