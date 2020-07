tmw Benevento, Montipò: "Voglio mostrare il mio valore in massima serie"

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò ha parlato a margine della festa promozione della stagione appena trascorsa e del futuro: “Sono felice che tutto sia partito da una mia parata e dal contributo dato in quell’occasione in una situazione che sarebbe stata molto difficile non fosse andata a buon fine. Sono molto contento. Sono contento di aver fatto una grande stagione, il merito è del lavoro fatto in settimana e di quello di squadra, ora voglio vedere quanto valgo nella massima serie e spero di dimostrare il mio valore anche nella prossima stagione quando gli obiettivi saranno diversi".