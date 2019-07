TMW - Cagliari, scatto del ChievoVerona per il prestito di Ceter

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

ChievoVerona sulle tracce di Damir Ceter, attaccante classe '97 di proprietà del Cagliari. Reduce dal prestito all'Olbia, il calciatore classe '97 è pronto al salto in cadetteria e la società di patron Campedelli ha avviato i contatti per la sua acquisizione per la stagione 2019/20.