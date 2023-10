ufficiale Virtus Verona, rinforzo in attacco. Contratto fino a giugno per l'ex Cagliari Ceter

vedi letture

È con una nota ufficiale che la "Virtus Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive di Damir Ceter Valencia. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nato in Colombia, a Buenaventura, il 2 novembre 1997, attaccante possente alto 187 centimetri e dotato di grande velocità, Céter ha iniziato la sua carriera vestendo le maglie dell'Universitario Popayán, del Deportes Quindio e dell’Independiente Santa Fe. Le prestazioni in patria attirano le attenzioni del Cagliari che lo tessera nel gennaio 2018. Con il club del capoluogo sardo ha debuttato in Serie A il 18 marzo 2018 in una gara contro il Benevento. La migliore stagione a livello realizzativo Céter l'ha vissuta con la maglia dell'Olbia, con cui nel torneo 2018/19 di Serie C ha messo a segno 11 reti in 33 presenze. Dopo due parentesi in prestito in Serie B, con il ChievoVerona e il Pescara, è tornato al Cagliari nella stagione 2022/23, mentre l’annata scorsa ha militato nel Bari, in B, con cui è sceso in campo 15 volte tra campionato e Coppa Italia, che portano il suo bilancio professionale in Italia ad oggi a 110 presenze e 21 gol complessivi. In carriera conta anche due gol in altrettante gare a livello di nazionale U20 colombiana.

A Damir, che vestirà la maglia numero 18, va il benvenuto al Gavagnin-Nocini con l’augurio di ottenere grandi soddisfazioni, personali e di squadra, con la maglia rossoblù!".